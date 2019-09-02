صعوبات يواجهها المواطنون البريطانيون بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قدمت صحيفة “الغارديان” قائمة نصائح للمواطنين البريطانيين حول وضع جواز سفرهم وفواتير الهاتف والتأمين الصحي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

حذرت الصحيفة البريطانيين خصوصا الذين اعتادوا السفر إلى أوروبا بسهولة لكي يتأكدوا من صلاحية جواز السفر لمدة 6 أشهر على الأقل، حيث ستخرج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، لافتاً إلى أنهم قد يضطرون لدفع رسوم التجوال لفواتير هواتفهم الجوالة.

وستتوقف صلاحية بطاقة التأمين الصحي الخاصة في دول الاتحاد الأوروبي التي بحوزة المواطنين بعد انفصال بريطانيا، لذلك فسيحتاجون للتأمين على سفرهم لدول الاتحاد وكذلك سيمضون وقتاً إضافياً في عمليات الفحص لدى مطارات وموانئ دول الاتحاد الأوروبي.

كما على مالكي السيارات البريطانيين التأكد من حيازتهم أوراقاً رسمية تثبت صلاحية سير عرباتهم في بريطانيا وقد يتطلب الأمر الحصول على رخصة قيادة دولية.

وما يخص الحيوانات الأليفة فجوازات سفرهم لن تكون صالحة بعد البريكست وحذرت الصحيفة أصحاب الحيوانات من أنهم قد يحتاجون إلى نحو 4 أشهر للحصول على تصاريح للسفر وخضوعهم لاختبارات دم.

وبالنسبة لمواطني دول الاتحاد الأوروبي، فعليهم تسوية أوضاعهم مع الحكومة البريطانية في حالة رغبتهم في البقاء في البلاد، في أقرب وقت ممكن، أما بالنسبة للطلاب الأوروبيين فإن قبولهم في الجامعات البريطانية لن يكون متاحاً.