توفير (30) مليون دولار للأدوية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف المجلس السيادي عن توفير (30) مليون دولار لاستيراد الأدوية، في وقت قام فيه بسداد جميع ديون شركات الدواء مؤخراً، وقال عضو المجلس السيادي اللواء مهندس إبراهيم جابر لـ(اس ام سي) إن الدواء الموجود بالإمدادات الطبية يمثل (94%) من احتياجات المواطنين خاصة المحاليل الوريدية والأدوية المنقذة للحياة، مؤكداً أن الموقف الدوائي مطمئن خاصة بعد توفر إضافات كثيرة من الأدوية، وأوضح جابر أنهم قاموا بمعالجة كافة العقبات لتوفير الأدوية المنقذة للحياة.

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