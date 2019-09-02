مصادر : تصفية (106)شركة تتبع لجهاز المخابرات العامة وعرض عقارات للبيع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت مصادر للتيار الالكترونية عن قيام قيادات تابعة للمؤتمر الوطني كانت تقوم بادارة شركة تتبع لامن النظام السابق دون تورد مدخلاتها في خزينة الدولة شرعت الان في تصفية اكثر من 106شركة تعمل في مجال الاستيراد والتصدير والطيران والصرافة وعدد من الكليات المملوكة لاشخاص تجري الان تصفيتها وبيعها واضاف هناك بعض العقارات عرضت للبيع في السوق الشعبي ام درمان وهي مملكة لاحد قيادات المؤتنر الوطني واكد المصدر ان العمل يتم بسرية كاملة لافتا الي ان معظم هذه الشركة ليس لها سجل تجاري وغير مسجلة ولاتحمل رقما او علامة تجارية . Advertisements المادة السابقة قايد صالح يهاجم الأحزاب الجزائرية بشدة : اللسان طويل والذراع قصير المقالة القادمة توفير (30) مليون دولار للأدوية

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