ما نحنا آل بلال عاد.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
بسم الله الرحمن الرحيم
*قبل كل شئ
*يجب ان نؤكد اشياء
*حقارة الاتحاد العربي بينا
*تنبع من شخصية اتحادنا الضعيفه
*ولهفة انديتنا علي الدولار والاسفار
*وخلعة جمهورنا بدبي وملاعب ابو ظبي
*البلد الوحيد البحقر بيهو الاتحاد العربي
*لان الخلعة ماسكانا
*ولان اداراتنا تهتم بمضغ التفاح
*والتواجد التشريفي
*كان لازم يحصل كدة
*مدام رئيس دولتنا المخلوع
*كان بتخلع امام العقالات
*ويقبل الظروف التحت تحت
*ويقبل الغمت
*قاعد زي ود الطهور
*يغمتوا ليهو ويقش خشمو
*لذا كانت الحقارة
*حتي وصل الامر لظلمنا تحكيميا داخل استاداتنا من الحكام العرب
*والحكام العرب بتشابهوا
*سواء كانوا علي رأس دولهم
*او خلف صافراتهم وراياتهم
*معقولة حكم يحتسب ضربتين جزاء علينا من خيالو
*ويتغابي عن ضربتين لينا
*واحدة مع التش
*والتانية ضربت في يد لاعب الوداد بعد تنفيذ نلسون للضربة الثابته في نفس الشوط التاني
*حكم زي بت ام لعاب
*من شكلو ماحبيتو
*لكن ده ما المهم
*المهم اننا كنا لانستحق ان ننتصر
*لان الطريقة التي لعبنا بها لايفهمها الا رب العالمين وابراهومة
*واحتمال رب العالمين براهو العالم ببواطن الامور هو الذي يعلم بالطريقة التي لعبنا بها
*تلاته محاور اتنين فيهم اتقل من الفيلة
*والتالت يدعي ود الرشيد ملك اللت والعجن
*ومهاجم واحد ووحيد لم توضع الخطة التي توصل له الكرة
*وفوق لي ده
*يثبتها متر
*ويرجاها خلف المدافع عشان يجليها
*حلاة لقلق
*ايها الناس
*ابراهومة اكثرنا معرفة بالكرة بحكم خبراته وتاريخه
*ولكن هذا لايعني ان لانقول له رأينا
*هو بمثابة الملحن
*واللاعبون عازفون
*ونحن كمستمعين
*نقيم اللحن برغم عدم المامنا بالنوتة
*لحنك امس ما اطربنا
*لم يشجينا
*وعازفنك نصهم شتر
*كمنجة السماني في الدو
*ودلوكة النعسان في المي
*وساكس ماماني يهنق في الفا
*واورغن التش في الصول
*شتارة افرغت اللحن الفارغ اصلا من مضمونه
*انا متأكد
*كل من كان امام الشاشة
*وكل من كان خلف مذياع
*وكل من كان داخل الاستاد بي ابراهومة
*كنا ماعارفين مدرب الوداد لاعب كيف
*وده كلو كوم
*الحكم من الاردن
*والاردن عندها ملك من آل البيت
*والمغرب برضو عندها ملك من آل البيت
*نحنا ما آل بلال عاد
*من حقهم يعملوا فينا اكتر من كدة
*طالما لم نشهر عليهم سيف خالنا بلال
*العرب بتعاملوا كده
*ويمكن مدنيتنا دي كانت سببا لاصرارهم علي اخراجنا من بطولتهم
*حتي لاتتعلم شعوبهم المستكينة من شعبنا معني الحرية
*المهم
*اذا ما احترمت نفسك
*مافي زول بحترمك
*ويجب علي اتحادنا وانديتنا وجماهيرنا واعلامنا
*ان يبطلوا الشرقة الزائفه دي
*ونعمل علي احترام أنفسنا لنجبر غيرنا علي احترامنا
*نحمد الله انو ماحصلت لي زول فينا فنقلة الجريف
*لكن بعيديييييين شدييييييد
*اها
*بطولة عربية ببح
*يعني دولار وقف
*مجلسنا ده تاني بستدين تحت ياتو بند؟؟؟؟
*هو نحنا دين غارزيتو كاتلنا
*ديون تااااااااني
*يالطيف
*استقالة جماعية
*جمعية عمومية
*ممارسة للديمقراطية
*وشكرا لكل من تحمل القصة
*من شاخور ولي اسة
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*كان شفت ياوالينا
*الحكومة كلو يوم تمنية واربعين ساعة يؤجلوها لينا
*والمدارس بقت زي الحبن
*مامعروف متين بتفتح لينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال لجنة حصر المنازل التي انهارت بسبب الفيضان في حصرها سجلت حسين الجريف…الزول ده ماتبع السيول يالجنة
والي لقاء
سلك
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