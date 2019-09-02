ما نحنا آل بلال عاد.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بسم الله الرحمن الرحيم

*قبل كل شئ

*يجب ان نؤكد اشياء

*حقارة الاتحاد العربي بينا

*تنبع من شخصية اتحادنا الضعيفه

*ولهفة انديتنا علي الدولار والاسفار

*وخلعة جمهورنا بدبي وملاعب ابو ظبي

*البلد الوحيد البحقر بيهو الاتحاد العربي

*لان الخلعة ماسكانا

*ولان اداراتنا تهتم بمضغ التفاح

*والتواجد التشريفي

*كان لازم يحصل كدة

*مدام رئيس دولتنا المخلوع

*كان بتخلع امام العقالات

*ويقبل الظروف التحت تحت

*ويقبل الغمت

*قاعد زي ود الطهور

*يغمتوا ليهو ويقش خشمو

*لذا كانت الحقارة

*حتي وصل الامر لظلمنا تحكيميا داخل استاداتنا من الحكام العرب

*والحكام العرب بتشابهوا

*سواء كانوا علي رأس دولهم

*او خلف صافراتهم وراياتهم

*معقولة حكم يحتسب ضربتين جزاء علينا من خيالو

*ويتغابي عن ضربتين لينا

*واحدة مع التش

*والتانية ضربت في يد لاعب الوداد بعد تنفيذ نلسون للضربة الثابته في نفس الشوط التاني

*حكم زي بت ام لعاب

*من شكلو ماحبيتو

*لكن ده ما المهم

*المهم اننا كنا لانستحق ان ننتصر

*لان الطريقة التي لعبنا بها لايفهمها الا رب العالمين وابراهومة

*واحتمال رب العالمين براهو العالم ببواطن الامور هو الذي يعلم بالطريقة التي لعبنا بها

*تلاته محاور اتنين فيهم اتقل من الفيلة

*والتالت يدعي ود الرشيد ملك اللت والعجن

*ومهاجم واحد ووحيد لم توضع الخطة التي توصل له الكرة

*وفوق لي ده

*يثبتها متر

*ويرجاها خلف المدافع عشان يجليها

*حلاة لقلق

*ايها الناس

*ابراهومة اكثرنا معرفة بالكرة بحكم خبراته وتاريخه

*ولكن هذا لايعني ان لانقول له رأينا

*هو بمثابة الملحن

*واللاعبون عازفون

*ونحن كمستمعين

*نقيم اللحن برغم عدم المامنا بالنوتة

*لحنك امس ما اطربنا

*لم يشجينا

*وعازفنك نصهم شتر

*كمنجة السماني في الدو

*ودلوكة النعسان في المي

*وساكس ماماني يهنق في الفا

*واورغن التش في الصول

*شتارة افرغت اللحن الفارغ اصلا من مضمونه

*انا متأكد

*كل من كان امام الشاشة

*وكل من كان خلف مذياع

*وكل من كان داخل الاستاد بي ابراهومة

*كنا ماعارفين مدرب الوداد لاعب كيف

*وده كلو كوم

*الحكم من الاردن

*والاردن عندها ملك من آل البيت

*والمغرب برضو عندها ملك من آل البيت

*نحنا ما آل بلال عاد

*من حقهم يعملوا فينا اكتر من كدة

*طالما لم نشهر عليهم سيف خالنا بلال

*العرب بتعاملوا كده

*ويمكن مدنيتنا دي كانت سببا لاصرارهم علي اخراجنا من بطولتهم

*حتي لاتتعلم شعوبهم المستكينة من شعبنا معني الحرية

*المهم

*اذا ما احترمت نفسك

*مافي زول بحترمك

*ويجب علي اتحادنا وانديتنا وجماهيرنا واعلامنا

*ان يبطلوا الشرقة الزائفه دي

*ونعمل علي احترام أنفسنا لنجبر غيرنا علي احترامنا

*نحمد الله انو ماحصلت لي زول فينا فنقلة الجريف

*لكن بعيديييييين شدييييييد

*اها

*بطولة عربية ببح

*يعني دولار وقف

*مجلسنا ده تاني بستدين تحت ياتو بند؟؟؟؟

*هو نحنا دين غارزيتو كاتلنا

*ديون تااااااااني

*يالطيف

*استقالة جماعية

*جمعية عمومية

*ممارسة للديمقراطية

*وشكرا لكل من تحمل القصة

*من شاخور ولي اسة

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*كان شفت ياوالينا

*الحكومة كلو يوم تمنية واربعين ساعة يؤجلوها لينا

*والمدارس بقت زي الحبن

*مامعروف متين بتفتح لينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال لجنة حصر المنازل التي انهارت بسبب الفيضان في حصرها سجلت حسين الجريف…الزول ده ماتبع السيول يالجنة

والي لقاء

سلك