توقعات بإعلانها الثلاثاء: تواصل مشاورات تشكيل الحكومة… وحمدوك يدفع بأسماء جديدة

تتواصل مشاورات تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، اليوم الإثنين، بعد أن دفع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لترشيح امرأة لمنصب وزير الخارجية وذلك للمرة الأولى بتاريخ البلاد.

وبحسب مصادر، تحدثت لـ”العربي الجديد”، شريطة عدم ذكر اسمها، فإن حمدوك وافق على 13 اسماً حتى الآن، اختارها تحالف قوى “إعلان الحرية والتغيير” لشغل حقائب وزارية، لكنه تحفظ على أسماء مرشحة لبقية الحقائب من بينها 3 أسماء مرشحة لمنصب وزير الخارجية.



في الصدد، كشفت المصادر أن حمدوك رشح السفيرة السابقة، أسماء محمد عبد الله لشغل منصب وزيرة الخارجية.

وفي حال اكتمال تعيين عبد الله، فستكون المرة الأولى التي تتولى فيها امرأة سودانية منصب الخارجية.

وتعد أسماء عبد الله واحدة من أوائل السودانيات اللائي عملن في السلك الدبلوماسي، قبل نقلها لقطاع آخر مع بدايات نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

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كما شملت ترشيحات حمدوك أسماء نساء أخريات ضماناً للتمثيل العادل للنساء، وهو الأمر الذي تضغط جماعات نسوية لتحقيقه خلال الفترة المقبلة، وسبق أن نجحت تلك الجماعات في فرض امرأتين في عضوية مجلس السيادة.

ويعقد المجلس المركزي لقوى “إعلان الحرية والتغيير” اجتماعاً، في الخامسة من مساء اليوم الإثنين، للنظر في ترشيحات رئيس الوزراء الجديدة.



من جهته، توقع القيادي في قوى “إعلان الحرية والتغيير”، كمال بولاد، والذي يرأس الاجتماعات، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن تكتمل كل المشاورات خلال اليوم والغد، وأن يتم الإعلان عن التشكيلة النهائية في ساعة متأخرة من يوم غد الثلاثاء.