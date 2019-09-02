جوبا: “الاستوائية” تطالب بالحكم “الفيدرالي”

صادق المندوبون الذين يمثلون 24 مقاطعة من ولايات الاستوائية الكبرى الثلاث في المؤتمر الإقليمي للحوار الوطني، على إنشاء نظام حكم فيدرالي يعطي المزيد من الصلاحيات للولايات. وأوصى المؤتمر بتمليك الأرض للمجتمع وإدارتها بواسطة الحكومة المحلية، بالتعاون مع المجتمعات المحلية.

واختتم يوم السبت مؤتمر الحوار الوطني لإقليم الاستوائية الكبرى. ووفقاً للبيان الختامي، اقترح المؤتمرون أن يتم تقسيم ولايات جنوب السودان إلى 39 ولاية كوحدات فرعية في النظام الفيدرالي، بين أقاليم بحر الغزال والاستوائية وأعالي النيل، ولكل إقليم 13 ولاية.

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وصادق الحوار الإقليمي، بحسب الشروق نقلا عن راديو تمازج، على نظام حكم رئاسي بصلاحيات محدودة على الولايات، وتحديد فترة أربع سنوات للرئاسة، إلى جانب التناوب على منصب الرئيس بين الأقاليم الثلاثة.

وطالب المشاركون بعودة جميع الرعاة في الاستوائية إلى مكانهم الأصلي، ونزع سلاح جميع الرعاة، كما أيد المندوبون نتائج استفتاء أبيي، وحثوا حكومة جنوب السودان على الوقوف مع شعب منطقة أبيي.

وأطلق الرئيس سلفا كير مبادرة الحوار الوطني في ديسمبر 2016، والتي تسعى إلى المصالحة وتوحيد الدولة التي مزقتها الحرب الأهلية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)