اتفاقية بين وزارة التنمية بالخرطوم ومنظمة شمعة

شهد المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم د. معتصم السيد هاشم توقيع اتفاقية بين وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة شمعة، بحضور الأستاذة نور حسين المدير العام لمنظمة شمعة المعنية بملف الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية (مجهولي الأبوين).

وأكد د. معتصم السيد هاشم المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية احتياج وزارة التنمية الاجتماعية للمزيد من الشراكات والاتفاقيات لإحداث نقلة نوعية في رعاية شرائح الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية حتى يتم تأهيلهم و إدماجهم في المجتمع واستثمارهم ليصبحوا قادرين على العمل والكسب.

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وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به منظمة شمعة وتنوع أدوارها، وأوضح أن الإسناد النفسي والاجتماعي للأمهات مهم حتى تحافظ الأم على طفلها ومن ثم إدماجها في المجتمع.

وأبان بحسب سونا – أن هذه الشرائح تحتاج إلى رعاية مباشرة من الدولة، وطالب بزيادة مستوى التنسيق والتشبيك وأشاد بالاتفاقية لإيفائها بكل المتطلبات ولكتابتها بمهنية عالية.

من جانبها أكدت الأستاذة نور حسين المدير العام لمنظمة شمعة سعادتها بهذه الاتفاقية، ذاكرة أن وزارة التنمية الاجتماعية هي بمثابة الأم لشرائح الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية وأنها خرجت أجيالاً ومنها قرى الأطفال SOS التي قدمت لهم السند وقامت بدورها كاملاً في جميع مراحلهم العمرية، وأوضحت احتياجهم لمراجعة كل السياسات المختلفة عبر الشراكات لتقديم النموذج الأمثل السوداني لرعاية هذه الفئات، وأكدت أن الغاية الإنسانية تقف وراء رعايتهم وأن الدولة أسهمت في إعدادهم حتى أصبحوا صالحين في المجتمع. وقالت إن منظمة شمعة هدفها تقديم خبرات علمية وعملية وفنية وتجارب لنقلها للآخرين، وقدمت شكرها لكل من أسهم في هذه الاتفاقية الشركاء والمانحين والإدارات المعنية بالوزارة لجهدهم المستمر في الدعم وحل المشاكل ومعالجة قضايا هذه الشريحة المهمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)