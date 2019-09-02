بالفيديو : فنان الثورة أحمد أمين يصف مذيعة سودانية 24 أروى خوجلي (بالمخستكة) وهي تستضيفه في صباحات سودانية

أطلق فنان الثورة أحمد أمين لقب (المخستكة) على المذيعة أروى خوجلي بقناة سودانية24 وذلك على سبيل المزاح والدعابة وذلك خلال استضافتها له خلال برنامج صباحات سودانية حيث قال مداعباً بعد أن قدمته للجمهور:( أنا مبسوط جداً جداً وأنا حالياً كدا قاعد مع المقدمة وأنا بقول ليها المخستكة شديد أروى).

وكشف أمين معلومات عن أغنيته الثورية (مدنية حرية وسلام) التي لاقت قبولاً لافتاً لدى المستمعين والثوار موضحاً بأن نص الأغنية قد وصله من الشاعر بشرى البطانة وقام بوصع اللحن وهو يغالب دموعه وبكائه تأثراً بكلمات الأغنية الحزينة التي تتناول سقوط شهداء الثورة خلال عملية فض اعتصام القيادة العامة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)