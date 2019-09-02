الشفافية تحذر من هدر المال العام وتهدد باللجوء للقضاء

رفض رئيس منظمة الشفافية السودانية د. الطيب مختار استيراد عدد (250) سيارة لاندكروزر للوزراء الجدد، وحذر في حديثه لـ” تاسيتي نيوز” من هدر المال العام.

وأضاف ليس من حق وزارة المالية إتخاذ مثل هذا الإجراء والحكومة لم تبدأ في ممارسة نشاطها بعد لتحدد احتياجاتها. فيما لم يستبعد الوصول للقضاء عبر منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بإتخاذ مايلزم من إجراءات لايقاف مثل هذه الممارسات في حال تم استيرادها.

وأشار في بيان للشفافية السودانية إن ما هو متاح وموروث من سيارات حكومية يكفي ويفيض عن حاجة الحكومة القادمة أضعافاً مضاعفة.

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ووصفت الشفافية السودانية إن ماقامت به وزارة المالية إساءة فاضحة لإستخدام السلطة وإهدار للموارد والأموال العامة.

وطالبت منظمة الشفافية السودانية وزارة المالية، بإيقاف إستيراد السيارات فوراً.

وأشارت المنظمة إلى أن ثمن السيارة الواحدة من هذا النوع يساوي ثمن سيارة يابانية (صالون ) يعادل ثمن ثلاثة اسعافات.

وأوضحت المنظمة بحسبب ما نقلته “تاسيتي نيوز” أن تخفيض الإنفاق الحكومي والحد من الصرف البذخي وتحويل تلك الأموال لمشروعات التنمية هدف من أهداف الثورة الأساسية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)