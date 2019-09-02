الشيوعي يجدد رفض الوثيقة الدستورية ومواصلة النضال الجماهيري

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أكد اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي على قرار الحزب السابق برفضه للوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها بين (قحت) والمجلس العسكري وأعادت اللجنة تأكيدها عدم مشاركة الشيوعي في أي من مؤسسات الحكم (تنفيذي وتشريعي) في الفترة الانتقالية.

وقرر الشيوعي بحسب صحيفة اليوم التالي – مواصلة النضال الجماهيري في النقابات ولجان الأحياء وقيام الندوات والليالي السياسية والتمسك بلجنة التحقيق المستقلة الدولية والتصدي لكوارث السيول والفيضانات ومواجهة أزمات تردي المعيشة والخدمات حتى تحقيق أهداف الثورة في الحكم المدني الديمقراطي، ورفض الفتنة القبلية والعنصرية التي تمت في مدينة بورتسودان والقضارف وكسلا، ودعت إلى التعايش السلمي، وقطع الطريق أمام فلول النظام البائد لنسف السلام الاجتماعي، بهدف زعزعة الاستقرار والاستيلاء على الموانئ لمصلحة دوائر إقليمية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)