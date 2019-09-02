اتجاه لمنع بيع “الملح” الخالي من “اليود” بالبلاد

التاريخ: 02-سبتمبر-2019
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كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن ترتيبات لسن تشريعات تمنع بيع الملح غير المضاف إليه اليود بحلول 2020م وزيادة الإنتاج بولاية البحر الأحمر من 35% إلى 100% بنهاية 2022م وزيادة الاستهلاك من 15% إلى 90% 2022م.
ووقعت وزارة الصحة الاتحادية، يوم الإثنين، على مشروع تعميم يودنة الملح في السودان 2019-2021م مع 14 من الجهات ذات الصلة، بحضور منظمات الأمم المتحدة.
وأشارت تقارير بحسب الشروق – إلى أن 11 ولاية أصدرت قوانين لحظر وبيع الملح غير الميودن، معلنة أن 15% فقط من الأسر تستهلكه، بما يستوجب التوعية بأهمية وخطورة عدم تناوله في الإصابة بعدد من الأمراض.
ودعا وكيل الوزارة المكلف، د. سليمان عبدالجبار، في حفل التوقيع, إلى توفير الأطر والسياسات والتشريعات لتنفيذ المشروع، وتحديد دور كل جهة لوصول الملح الميودن إلى كل المواطنين.
وأقر الوكيل بأن زيادة الاستهلاك تستوجب جهوداً كبيرة، مما يستدعي العمل معاً ووضع آلية للمتابعة والإشراف والتقويم مع استصحاب التجارب الماضية.
من جهته، قال المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي، ممثلاً لمنظمات الأمم المتحدة، د. حميد نورو, إن مليوني شخص في العالم يعانون من نقص المغذيات الدقيقة، ويقع أغلبهم في دول العالم النامي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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