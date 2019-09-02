التاريخ: 02-سبتمبر-2019
14 مشاهدة
حجزت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام للنطق بالحكم ملف قضية رجل أعمال يمتلك شركتين يواجه الاتهام بالاستيلاء على أموال الدواء التي خصصها بنك السودان المركزي، المستقطعة من حصائل الصادر لاستيراد الأدوية البشرية، وحددت جلسة منتصف سبتمبر الحالي لإصدار الحكم في القضية .
ويشير الاتهام بحسب صحيفة آخر لحظة – إلى أن قيمة الدعوى بلغت “23,295,454” مليون جنيه بناءً على سعر الصرف في العام 2017.
وبحسب الاتهام، فإن المتهم يمتلك شركتين شركة للاستيراد والتصدير وأخرى للأنشطة المتعددة وتحصل عبر شركتيه على النقد الأجنبي من حساب حصائل الصادر المخصص للأدوية البشرية بالسعر الرسمي من بنك شهير بموجب توصيات لم تصدر من المجلس الطبي للأدوية والسموم، تتعلق باستيراد أدوية بشرية وأخرى طبية ومعدات طبية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر النطق بالحكم في قضية رجل أعمال متهم بالفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.