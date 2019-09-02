النطق بالحكم في قضية رجل أعمال متهم بالفساد

حجزت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام للنطق بالحكم ملف قضية رجل أعمال يمتلك شركتين يواجه الاتهام بالاستيلاء على أموال الدواء التي خصصها بنك السودان المركزي، المستقطعة من حصائل الصادر لاستيراد الأدوية البشرية، وحددت جلسة منتصف سبتمبر الحالي لإصدار الحكم في القضية .

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ويشير الاتهام بحسب صحيفة آخر لحظة – إلى أن قيمة الدعوى بلغت “23,295,454” مليون جنيه بناءً على سعر الصرف في العام 2017.

وبحسب الاتهام، فإن المتهم يمتلك شركتين شركة للاستيراد والتصدير وأخرى للأنشطة المتعددة وتحصل عبر شركتيه على النقد الأجنبي من حساب حصائل الصادر المخصص للأدوية البشرية بالسعر الرسمي من بنك شهير بموجب توصيات لم تصدر من المجلس الطبي للأدوية والسموم، تتعلق باستيراد أدوية بشرية وأخرى طبية ومعدات طبية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)