تسريبات تكشف دفع الدوحة أموالا عبر وسطاء من أجل التوسط لدى شخصيات أمريكية

كشفت تسريبات جديدة أن الحكومة القطرية، التي تعاني من دبلوماسية متهالكة وضعيفة، دفعت مبالغ طائلة عبر وسطاء من صربيا، فقط من أجل الوصول إلى مسؤولين أمريكيين، ولقائهم.

وأظهرت صورة مستندات مسربة، دفع قطر 350 ألف دولار، لسفير صربي سابق للتوسط لها وتنسيق اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين، وفق ما أورد موقع "عرب مباشر".

وحسب للوثيقة المسربة، حصل السفير السابق على 7 دفعات، كل دفعة بـ 50 ألف دولار.

وتوضح التواريخ المكتوبة في عمليات الدفع، أن أول عملية كانت في 8 يناير 2019، والثانية في 19 فبراير، والثالثة في 5 مارس، والرابعة في 2 أبريل، الخامسة في 3 مايو، والسادسة في 11 يونيو، والسابعة في 2 يوليو 2019.

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