مجلس الوزراء: يوجه بإستئناف العام الدراسي

وجه رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بإستئناف العام الدراسي لمرحلتي الأساس والثانوي في جميع ولايات السودان كحد أقصى 15 سبتمبر 2019م ، جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم بمجلس الوزراء إجتماعاً خاصاً لترتيب إستئناف الدراسة بمرحلتى الأساس والثانوي ،وذلك بحضور عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي بتوفير مطلوبات إستئناف العام الدراسي.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم د.الطاهر حسن في تصريح صحفي أن الإجتماع إطمئن على الترتيبات التى إتخذتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لإستناف العام الدراسي ، مبيناً أن الإجتماع وقف أيضاً على الترتيبات الفنية الخاصة بمعالجة أيام الدراسة التى فقدت من العام الدراسي خلال الفترة الماضية مشيراً إلى أن الإجتماع وجه في هذا الصدد بالإستفادة من عطلة السبت وعطلة الدورة المدرسية لتعويض العام الدراسي .

وأعلن والى الخرطوم الفريق ركن / احمد عبدون أن إستئناف العام الدراسي بولاية الخرطوم سيبدأ يوم السبت الموافق 14/9/2019 ، مؤكداً إلتزام حكومة الولاية في إستمرار تنفيذ حملات إصحاح البئية وردم البرك وتعبيد الطرق المؤدية للمدارس .