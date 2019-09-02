والي شمال دارفور: وفرنا الحماية لقوى "التغيير"

كشف والي شمال دارفور المكلف، اللواء ركن مالك الطيب، عن قيام الأجهزة الأمنية بسحب وفد “التغيير” وحمايتهم خلال الأحداث التي شهدتها الندوة السياسية في مدينة الفاشر، الأحد، حتى وصولهم مقر إقامتهم. وقال إن “القوات كانت منتشرة وقامت بواجبها منعاً لحدوث أي تفلتات”.
ونفى الوالي المكلف ما تم تداوله حول وجود قصور من الأجهزة الأمنية في عملية التأمين خلال الأحداث التي شهدتها ندوة قوى إعلان الحرية والتغيير بمدينة الفاشر يوم الأحد.
وأشار الوالي، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إلى قيام الأجهزة الأمنية بالولاية بواجبها كاملاً في تأمين الندوة التي كان من المقرر أن تقام يوم الأحد، والتي صاحبتها بعض الأحداث.
وأضاف الوالي أنه ليس من اختصاص القوات النظامية اعتلاء المنصة الرئيسية أو تغيير الشعارات، لأن هذا شأن سياسي.
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