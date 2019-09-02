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كيف تتخلصين من تجاعيد الجبهة

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تعد منطقة تجاعيد الجبهة من أكثر الأمور التي تظهر الشخص وكأنه أكبر سنًا، مما يسبب إزعاجًا عند كثير من النساء، وحتى الرجال، ولكن من الممكن إصلاح وتخفيف هذه التجاعيد بمجموعة من الطرق السهلة والبسيطة.

هناك العديد من العوامل التي تسبب في ظهور تجاعيد الجبهة، ومن اهمها؛ التقدم العمري، والتعرض المفرط لأشعة الشمس، وجفاف البشرة، والعوامل الوراثية، والتدخين.

ويجب على المرء اتباع بعض النصائح للوقاية من تجاعيج الجبهة وهي: تجنّب التّدخين، فهو يدمّر كولاجين البشرة، وتجنّب أشعّة الشّمس واستخدام واقي الشّمس عند اللّزوم، والحرص على النوم لساعاتٍ كافية، إذ ينصح بالنوم لمدة 7 ساعات يوميًّا على الأقل، فعند النّوم يفرز الجسم هرمونات تساعد على جعل الجلد أكثر سماكةً، والتّخفيف من التّجاعيد، ويفضّل النّوم على الظّهر.

وتناول الغذاء الصّحي الغنيّ بالمعادن والفيتامينات، وتدليك منطقة التّجاعيد لعدّة دقائق بحركاتٍ دائريّةٍ بواسطة أطراف الأصابع. وترطيب البشرة بانتظام للحفاظ على مرونة البشرة، والسّيطرة والحدّ من التّوتّر، بممارسة تمارين اليوغا مثلًا.

وهناك بعض الوصفات الطبيعية للتخلص من هذه المشكلة، ومن أهمها، وصفة العسل والحليب، ووصفة بياض البيض، والسكر وعصيرالليمون. زيت الخروع، وجوز الهند، والألوفيرا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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