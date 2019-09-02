كيف تتخلصين من تجاعيد الجبهة

تعد منطقة تجاعيد الجبهة من أكثر الأمور التي تظهر الشخص وكأنه أكبر سنًا، مما يسبب إزعاجًا عند كثير من النساء، وحتى الرجال، ولكن من الممكن إصلاح وتخفيف هذه التجاعيد بمجموعة من الطرق السهلة والبسيطة.

هناك العديد من العوامل التي تسبب في ظهور تجاعيد الجبهة، ومن اهمها؛ التقدم العمري، والتعرض المفرط لأشعة الشمس، وجفاف البشرة، والعوامل الوراثية، والتدخين.

ويجب على المرء اتباع بعض النصائح للوقاية من تجاعيج الجبهة وهي: تجنّب التّدخين، فهو يدمّر كولاجين البشرة، وتجنّب أشعّة الشّمس واستخدام واقي الشّمس عند اللّزوم، والحرص على النوم لساعاتٍ كافية، إذ ينصح بالنوم لمدة 7 ساعات يوميًّا على الأقل، فعند النّوم يفرز الجسم هرمونات تساعد على جعل الجلد أكثر سماكةً، والتّخفيف من التّجاعيد، ويفضّل النّوم على الظّهر.

وتناول الغذاء الصّحي الغنيّ بالمعادن والفيتامينات، وتدليك منطقة التّجاعيد لعدّة دقائق بحركاتٍ دائريّةٍ بواسطة أطراف الأصابع. وترطيب البشرة بانتظام للحفاظ على مرونة البشرة، والسّيطرة والحدّ من التّوتّر، بممارسة تمارين اليوغا مثلًا.

وهناك بعض الوصفات الطبيعية للتخلص من هذه المشكلة، ومن أهمها، وصفة العسل والحليب، ووصفة بياض البيض، والسكر وعصيرالليمون. زيت الخروع، وجوز الهند، والألوفيرا.