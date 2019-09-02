كيف تتخذ القرار الصحيح

لكي تتخذ القرار الصحيح لابد من اتباعك لستة نصائح لكي تصل إلى النتيجة المرجوة.
أولًا: عليك توضيح طبيعة المشكلة قبل البدء باتخاذ الإجراءات، ومن الأمور التي يجب معرفتها لفهم المشكلة: الغرض من القرار، والنتيجة المتوقعة، والأولويات الرئيسية مثل: الجودة، والوقت، والمال، وإذا كان الحل السريع سيجدي نفعًا، أو ستكون بحاجةٍ إلى استثمار الوقت والمال للحصول على الأمور.
ثانيًا: جمع البيانات وتلخيصها، فسوف تحتاج لجمع البيانات ومقارنتها وتنظيمها، لإتخاذ القرار الصحيح.
ثالثًا: كتابة قائمة بأفضل الخيارات، وتكون قائمةٍ قصيرةٍ بأفضل الخيارات؛ لأنّ القائمة الطويلة تسبب الإرباك، والعمل على إزالة أيّ خيارٍ ضعيف، والمفارقة بين الحلول العملية وغير العملية.
رابعًا: اتخاذ القرار، وتحديد مزايا وعيوب كلّ من الخيارات الموجودة في القائمة، عن طريق التعرف على أيّ تناقضاتٍ للمنطق، وتقييم كلّ خيار، واختيار الحل أو الخيار الأمثل لحل المشكلة.
خامسًا: تنفيذ القرار وتقييم نجاحه، ومحاولة وضع خطةٍ احتياطيةٍ وطارئةٍ في حال عدم نجاح القرار الأول لحلّ المشكلة، ثمّ القيام بتقييم نجاح تنفيذ القرار، واستعراض أثر القرار على حلّ المشكلة وتعديل مسار العمل.
سادسًا: مهارات اتخاذ القرار الصحيح هناك بعض المهارات التي تستخدم في اتخاذ القرار الصحيح، وهي الحدس، والبصيرة، والتفكير الناقد، والذكاء العاطفي، ضبط النفس.
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