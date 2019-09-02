بغنوا للكاردينال ونحن البكا شرط عينا !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* ليس هناك أسوأ من (القائد الكاذب) ..

* عندما يكون القائد كاذب و(جوكي) فعليك أن تقيم عليه مأتم يستجوب الدموع والفاتحة ..

* فنحن في زمن نبكي فيه الأحياء أكثر من الموتى ..

* ورغم أنني لا أجد سبباً مقنعاً يجعل الكاردينال غير صادق إلا أنني في ذات الوقت أجد ألف سبب..

* والرجل هو صاحب الـ(1000) كذبة ..

* (1000) كذبة في خمس سنوات بدأت بكذبة (بكري المدينة تاني ما بدقها وانتهت باستقالته الوهمية) ..

* وما بين كذبة بكري تاني ما بدقها وكذبة الاستقالة هنالك كثير من الكذب الأسود ..

* وإذا كان لابد من ذكر نماذج لقنابل الرئيس غير الصادق فسنذكر منها (ساماتا والأخطر من ساماتا) و (الهلال وقف الفيفا برجل واحدة ويوم الاربعاء ستعود النقاط الست للهلال) و(تاني محترف ما جابوه في التلفزيون ما بخش كشف الهلال) و(هلال 2017 خالي من الأجانب) و(الهلال لو ما شال كأس افريقيا السنة دي تاني ما بشيلو وانا بستقيل) و(شلنا لامين انداي لأنو تمارينو عبارة عن جري وتقسيمة) و(نحن القوة المالية الضاربة في البلد دي ولو شئنا لجبنا ميسي) ..

* ده غير الكذب في الحوافز والمعسكرات والتخدير والغش والاستهبال) ..

* وعيييييييك ..

* ما عارف لكن في كل يوم يزداد عندي وجه الشبه بين الرئيس المخلوع البشير والكاردينال) ..

* والله العظيم في وجه شبه غير عادي ..

* واصلاً الكاردينال كان معجباً بالبشير وربما ما زال) ..

* كان خاشي في استايل رئيس الجمهورية ..

* والله صحي ..

* الكاردينال ما خلا حاجة للبشير.

* ما باقي ليهو إلا يقول لينا (حصل كذبت عليكم) ..

* اتوقع يوم الكاردينال في قناة الهلال يقول لينا (صرفت لحسين الجريف بركاوي) ..

* الآن البشير في المحكمة وما زال يكذب ويتلولو ..

* وبجيب خارجيات كمان ..

* الذي لا يعلمه الكاردينال أن تصريحاته وحديثه أصبح مملاً بشكل غير عادي ..

* يتحدث ثم لا يصدق فما تحدث إلا بنسبة تقل عن (واحد في المية) ..

* ولذلك أصبح حديثه شديد الملل ..

* أنا والله لا أكتب غاضباً من الطيران على يد الوصل الاماراتي ..

* فهذا عادي رغم أن الوصل ليس هو الفريق الذي يقف أمام الهلال ..

* كما أن الحكم قد ظلم الهلال ..

* ثم الجريف ذبح الفريق ..

* كل هذا معلوم ولكن من يقف ورا كل هذا هو من يستحق الحساب ..

* انت قلت حسين الجريف اتعود يبعد الهلال من البطولات ..

* يعني اكتشفت الذرة مثلا ؟

* طيب وقت انت عارفو اتعود يبعدنا من البطولات انت عملت شنو عشان حسين ده ما يلعب اساسي ..؟

* وقت انت عارف حسين ثغرة عملت شنو عشان تسد الثغرة دي ؟

* مش انت رئيس الهلال وقوة مالية ضاربة ؟

* كان تجيب محترف زي الناس عشان يسد ثغرة الجريف ؟

* والجريف ده أصلا سجلو عبد الرحمن سر الختم ولا سجلتو انت ؟

* تواضع الجريف لا يقل عن تواضع الكاردينال ..

* الكاردينال لو كان لاعب في الهلال كان ممكن في كل مباراة يجيب فينا نحن هاتريك ..

* والله صحي ..

* نيران صديقة وكده ..

* ما يحزنني أن الكاردينال في عامه الأول مع الهلال كان أفضل من الآن ..

* كان أفضل على كافة المستويات بما فيها (الكذب) ..

* في السنة الأولى بدأ كويس ومن بعد ذلك ظل يتراجع كل عام حتى على مستوى الصدق ..

* لاحظ قبل تلاتة سنوات المحترفين في الهلال موكورو وشيبولا، والآن بلعويدات وقبله هارونا ومجموعة من العطالة ..

* يعني البزعل انو الكاردينال راجع ورا ما ماشي قدام ..

* راجع ورا علي كافة المستويات بما فيها (الصدق) ..

* وهذا يؤكد أن لا مستقبل للهلال والكاردينال رئيساً..

* الكاردينال ما زال جائعا للاعلام والشو ..

* رجل ينتفخ كلما سمع ميادة قمر الدين تغني له ..

* هو داير يغنو ليهو ونحن البكا شرط عيونا ..

* يغنون له ونحن نبكي حال الهلال ..

* غناهم وتطبيلهم (مدفوع) ونحن بكانا ودموعنا لوجه الوطن والهلال ..

* والله لا شئ يغضبني أكثر من كذب القائد ..

* ياخ دي حاجة سيئة جدا جدا ..

* صدق الكاردينال في الجوهرة الزرقاء ولم يصدق في غيرها ..

* والجوهرة مفخرة وعمل يستحق عليه الثناء ..

* لكن كمان السيخ ما بلعب ولا الاسمنت ..

* المهم ..

* لعب الهلال كورة جيدة أمام الوصل وطار ..

* ومنتصف الشهر نواجه انيمبا ونسأل الله الثبات ..

* الهلال لن يمضي في البطولات ولو جئنا بمورينهو ..

* مشكلة الهلال إدارية انعكست على فريق الكرة ..

* واحسب أن هذا هو عام الحساب ..

* الهلال لن يستحمل بعد الآن وجود المستهبلين والجوكية ..

* زمن اللعب انتهى ..

* القصة ما قصة حسين الجريف ولا كوكي ولا صلاح آدم ..

* القصة قصة فريق يدار بواسطة جوكية وسماسرة ..

* ولكن هذا الوضع لن يستمر طويلا ..

* والأيام بيننا ..

* و..و..

* والله في ..