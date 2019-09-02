سيدة تبرح محامي ضرباً لهذا السبب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وقعت محكمة جنايات الحاج يوسف أمس حكم السجن الإلزامي شهرين والغرامة المالية مبلغ (10) آلاف جنيه في مواجهة سيدة أدانها القاضي معتصم عوض محمد بتهمة التسبب بالأذى الجسيم لمحامي كانت السيدة أوكلته في دعوة.

وحسب التفاصيل أن السيدة أوكلت المحامي في دعوة نفقة وعلمت أن موكلها يقابل زوجها وشعرت بأنه يتآمر مع زوجها ضدها، على خلفية ذلك دخلت السيدة مع المحامي في نقاش نجم عنه أن سددت له ضربات وإصاباته بالأذى، على خلفية ذلك تقدم الشاكي بفتح محضر بقسم الشرطة، وتم القبض على السيدة ومن خلال التحقيقات معها وعقب الفراغ أمرت النيابة بتقديمها للمحاكمة، بحسب صحيفة المجهر.