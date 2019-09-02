السيول تجرف جافلة على متنها 13 راكباً داخل خزان جبل اولياء..

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أنقذت العناية الإلهية عدد من الركاب فيما استشهد شخصين إثر سقوط حافلة كان على متنها (13) راكباً في خزان جبل أولياء. وتشير الوقائع الحزينة حينما كان سائق الحافلة في طريقه لمنطقة الجبل وعند بداية الكبري وبسبب الأمطار والسيول فقد سائق الحافلة السيطرة على سيارته مما أدى لانجراف الحافلة وسقوطها من أعلى الكبري.
وفور إبلاغ شرطة مرور جبل أولياء، تحرك أفرادها ترافقهم شرطة الدفاع المدني، وقاموا بانتشال جثماني الشهيدين ونقلها للمشرحة وقد خرج بقية الركاب إلى بر الأمان بسلامة وقام أفراد الشرطة بإنتشال الحافلة بواسطة (ونش) وقد تجمع عدد كبير من مواطني المنطقة لحظة انتشال الحافلة، فيما شارك السباحون في خروج عدد من المواطنين من الخزان لحظة سقوط الحافلة وقام أفراد الشرطة والجهات الأمنية بدورهم على أكمل وجه لحظة وقوع الحافلة.
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