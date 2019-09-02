الم يحن وقت الرحيل.. بقلم محمود الدرديري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*انتهي موسم المريخ خارجياً قبل ان يبدأ بعد الخروج الافريقي القاسي علي يد شبيبة القبائل الجزائري. واقترب الاحمر كثيراً من وداع المنافسة العربية بعد النتيجة التي انتهت عليها مباراة الذهاب امام الوداد البيضاوي

*يُمكننا وبكل بساطة ان (نصدر الكذب) للجميع ونتحدث عن عودة الاحمر ببطاقة التأهل من المغرب ولكن واقع الحال وواقع الفريق يؤكد علي صعوبة المهمة إن لم تكن مستحيلة

*وعندما يفشل فريق في تحقيق الفوز بشباك نظيفة في علي ارضه ووسط جمهوره. فمن الصعوبة بمكان المراهنة علي عودته ببطاقة التأهل من خارج الديار بحسابات (المنطق) وبعيداً عن (العاطفة) التي لا مكان لها في عالم كرة القدم

*يُمكن لعشاق الاحمر الوهاج (إنقاذ) موسم المريخ الحالي إذا ما اتخذوا خطوات عملية تجعل من الموسم الحالي (نقطة انطلاق وتحول) لإصلاح الواقع داخل البيت المريخي الذي يُعاني اشد المعاناة

*منافق من يؤكد او يجزم بمثالية الاجواء داخل ديار المريخ. وكاذب من ينفي سوء المجلس الحالي وفشله البائن في إدارة النادي منذ جلوس افراده علي كراسي الإدارة

*الان يتمسك اعضاء المجلس الحالي بضرورة إجازة النظام الاساسي والدعوة لإقامة جمعية عمومية كشرط اساسي (للتنحي) والابتعاد عن ديار النادي

*وهي خطوة تحمل في ظاهرها بشريات جيدة. ولكن هنالك من يتخوف من ما تحمله هذه الخطوة في جوفها من اشياء غير معلومة للجميع

*علي المستوي الشخصي لا اعتقد ان هنالك أي مبرر (للخوف) من خطوة إجازة النظام الاساسي وعقد جمعية عمومية تأتي بمجلس منتخب يدير النادي خلال الفترة القادمة

*لان النظام الاساسي المراد إجازته مهما حمل في جوفه من (سوءات) يُمكن للمجلس المنتخب القادم تغيير كل النقاط التي يعتقد اهل المريخ انها لا تحمل خيراً للنادي. ويجب ان نقتنع كذلك ان النظام الاساسي ليس بــ(قرأن) لا يجوز التعديل في مضمونة

*اقولها بكل اسف ان المجلس الحالي يُمكن ان يستمر بوضعه الحالي حتي إكمال دورته. ويُمكن كذلك ان يُكمل الشواغر الإدارية ويواصل الدمار داخل الديار الحمراء دون ان يرمش لأعضائه جفن

*لذلك وحتي نفوت الفرصة علي هذا المجلس الهزيل والكسيح في المواصلة. علي جمهور المريخ ان يبدأ مرحلة بناء المريخ منذ الان عبر التوجه نحو مكاتب العضوية والحصول علي عضوية النادي بدلاً من (البكاء) عبر الاسافير دون ان يستطيعوا تغيير الواقع

*المريخ لا يحتاج لمن (يصرخ ويتوعد) بأسقاط المجلس عبر قروبات الفيس بوك والواتساب. المريخ يحتاج لعمل حقيقي علي ارض الواقع يُعدل من الصورة السيئة التي عليها النادي حالياً

*ما يعانيه النادي حالياً من مشاكل كفيلة بتدمير النادي تماماً بعد ان وصلت الامور لسوء يحتاج لوقفة حقيقية من كل عشاق الاحمر حتي تعود الامور لنصابها الصحيح

*هل يعلم احد الاسباب الحقيقية وراء غياب رمضان عجب عن مباراة الوداد الاخيرة رغم مشاركته في التمرين (قبل الختامي) للمباراة؟ هل يعلم الجميع أن خلافا قد نشب بين رمضان عجب واحد زملائه في التمرين تسبب في ترك رمضان للتمرين وغيابه بالتالي عن هذه المباراة المصيريه؟

*هذه القضية تحديدا تعكس عن السوء الكبير الذي عليه الحال داخل ديار النادي في ظل الشتات الذي يعانيه المجلس وتغيب معه المحاسبة والانضباط

*هل يعلم احد ماهي مشكلة اللاعب التكت؟ ولماذا طال غيابه كل هذه المدة؟ هل لكم ان تصدقوا أن ما يعيق عودة اللاعب مبلغ الف دولار فقط هي قيمة علاج اللاعب بالقاهرة فشل المجلس في توفيرها للاعب؟

*ووصل الأمر باللاعب ان عرض علي المجلس فكرة السفر عبر الطريق البري للقاهرة حتي تنخفض قيمة السرية الي 500دولار فقط ورغم ذلك فشل المجلس أيضا في توفيرها

*ما يحدث حاليا من سوء بسبب هذا المجلس الكسيح يستوجب تحرك الشارع المريخي لإيقاف هذا العبث ويجب أن يبدأ التحرك صوب مكاتب العضوية لاكتساب عضوية النادي والضغط علي ما تبقي من أعضاء المجلس لاجازة النظام الأساسي والدعوة لعقد جمعية عمومية في فترة لا تتجاوز 60 يوما كما ينص النظام الاساسي

*اما مواصلة التصعيد عبر السوشل ميديا دون أن ينزل هذا الحراك لأرض الواقع فلن يغير شيئا في الواقع. بل سيعطي الفرصة للمجلس من أجل مواصلة المسك بمقاعد إدارية غير وهم مؤهلين للجلوس عليها

في السنتر

*اتمني ان تنجح إعارة اللاعب بكري المدينة لفريق القوة الجوية العراقي لمدة عام حتي نضمن استمرار اللاعب في المشاركة ويستفيد كذلك بكري المدينة معنويا وماديا

*استغربت حقيقه لما تعرض له الأخ حسام الدين حيدر مراسل قناة أبوظبي الرياضية من هجوم منظم عقب تغطيته للأحداث التي شهدتها مباراة الهلال والوصل

*تعامل حسام بكل مهنية في نقل ما دار داخل ملعب المباراة ولم يسعي لتجميل الواقع رغم انتمائه للنادي الأزرق وهو مالم يعجب قلة قليلة اعتادت علي (حقن التخدير) التي الهبت أجسادهم من جانب بعض إعلام الهلال الذي يعشق تغبيش الحقائق

*ونشهد كذلك علي مهنية حسام حيدر الذي تدثر بثوب الوطنيه وخلع ثوب التعصب وهو يوثق لتالق الأحمر في البطولة العربية الموسم السابق دون أن ينقص من قدر ما حققه الأحمر في مشوار الموسم السابق

*علي اهل المريخ التحرك لإنقاذ النادي قبل فوات الأوان. ولابد من استعادة الوعي في التعامل مع قضايا النادي حتي نستعيد الأحمر من غربته التي طال تواجده فيها

آخر الكلام

ابدأ التغيير من نفسك