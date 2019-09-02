هيئة الدفاع عن المخلوع: البشير غير مضطرب نفسياًًً….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد عضو هيئة الدفاع عن المخلوع عمر البشير، المحامي محمد الحسن الأمين أنهم واثقون من براءة (البشير) حال مضت العدالة في مسارها الصحيح ولم تمارس أية ضغوط سياسية على القضاء. وأكد الأمين أن الرئيس البشير يتمتع بكامل الصحة، وهو يعي ما يقول أثناء جلسات المحاكمة، مفنداً بأن يكون البشير تعرض لموجة اضطراب نفسي استدعت الإدلاء بإفادات خارج نطاق المحاكمة، وانتقد محمد الحسن إلقاء السلطات الحكومية القبض على أحد الشهود الذين طلبتهم هيئة الدفاع للإدلاء بشهادته مع شخص آخر خارج السودان رغم التحقيق معه في وقت سابق، نافياً أن تكون الهيئة القانونية للدفاع عن الرئيس البشير قد طالبت بتحويل جلسات المحاكمة إلى سرية نظراً لأبعاد أمنية ترتبط بوضع البشير. ووصف محمد الحسن كل ما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي عن تحريك إجراءات قانونية ضد البشير وآخرين تحت المادة (١٤٧) إجراءات، عار من الصحة، وما يشاع مجرد أكاذيب باطلة.