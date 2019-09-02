عضو بالسيادي يكشف عن احتياطي ضخم من العملة الأجنبية

قال عضو المجلس السيادي اللواء إبراهيم جابر إن بنك السودان يمتلك احتياطياً ضخماً جداً من السيولة. وقال جابر في حوارله إن ديون السودان الخارجية بلغت (57) مليار دولار. وفي ذات السياق أكد جابر أن الإمدادات الطبية تمتلك بمخازنها 93% من حاجة البلاد للأدوية، وأشار إلى أن الأدوية المنقذة للحياة متوفرة بنسبة 100%.

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