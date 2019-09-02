تحالف دعم الشرعية يعرض الصور الأولى لاستهداف مخزن الأسلحة باليمن (فيديو)

عرض تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، الصور الأولى لتدمير موقع لتخزين الطائرات المسيرة وصواريخ في مدينة ذمار جنوب غربي اليمن.

وأكد المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحفي أقيم اليوم في العاصمة السعودية الرياض، "أن 14 طائرة دون طيار حاولت استهداف مطار جازان ونجران وتعامل معها التحالف، بهدف تحييد الاعتداءات على المدنيين، مشيرا إلى أن الميليشيا الحوثية ما زالت تنتهك القانون الدولي الإنساني وتستهدف البنية التحتية للمدنيين والمطارات"، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

ووفقاً لـ "سبوتنيك" تابع المالكي أن "الميليشيات الحوثية بإعلامها المضلل تحاول ترويج مزاعم باستهداف المدنيين، فيما يستهدف التحالف الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار، في العاصمة اليمنية صنعاء، منوها باستهداف الكهوف اليمنية التي تستخدمها الميليشيات لإطلاق طائرات دون طيار".

وأشار متحدث التحالف إلى أن "هناك موقعا تم استهدافها في محافظة ذمار، إذ كان يستخدم لتخزين الطائرات دون طيار، وادعت الميليشيات أنه كان سجنا، بينما الحقيقة أن السجن الموجود محدد من قبل قوات التحالف بالتنسيق مع الأمم المتحدة".

وفند متحدث التحالف، في المؤتمر الصحفي اليوم، ادعاءات الميليشيات الحوثية بشأن استهداف مخازن أسلحة وطائرات دون طيار للحوثيين في ذمار، مؤكدا اتخاذ التدابير اللازمة كافة، وأن التحالف لديه نظام مكاني لقوائم عدم الاستهداف.

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وأكد المالكي أن استخدام الإجراءات المناسبة واستخدام الذخيرة المناسبة في عملية الاستهداف للموقع المستخدم لإطلاق الطائرات دون طيار، لم يؤثر على طريق مجاور للموقع، موضحا أن الميليشيات الحوثية تستخدم موقعا لتنفيذ عمليات اختفاء قسري.

وشدد على أن الميليشيات الانقلابية الحوثية ليس لديها سوى الترويج والتزييف الإعلامي، فيما يواصل التحالف استهداف العناصر الإرهابية بالمواقع، التي تستخدمها كأماكن لتجميع مقاتليها، مؤكدا أن الانقلابيين تكبدوا خسائر فادحة بالعديد والعتاد في كتاف.

وأشار تركي المالكي، إلى وصول قوات سعودية إلى شبوة، لتبدأ العمل مع الحكومة الشرعية على خفض التصعيد، موضحا أن الميليشيات الحوثية تنقل صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إلى ذمار.

وفي وقت سابق مساء السبت، أعلنت قوات التحالف العربي، تنفيذ عملية ضد هدف عسكري للحوثيين في محافظة ذمار وسط اليمن.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن التحالف العربي، "بدء عملية استهداف نوعي لموقع عسكري مشروع يتبع للميليشيا الحوثية في ذمار"، داعيا "المدنيين إلى عدم الاقتراب من الموقع المستهدف في ذمار".