وصول أولى الطائرات "السعودية" لإغاثة متضرري السيول

وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي، يوم الإثنين، أولى الطائرات السعودية لإغاثة متضرري السيول والفيضانات بالبلاد, محملة بالمساعدات الإنسانية، وتحمل الطائرة مواد إيواء ومواد غذائية وصحية.

وكان في استقبالها وفد رئيس لجنة استلام الدعم الخارجي التابعة لمجلس السيادة الانتقالي موسى عمر أحمد, ونائب السفير السعودي بالخرطوم أبوعبدالله محمد التركي.

وعبر رئيس اللجنة في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم، عن شكر السودان حكومة وشعباً، لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأشار إلى وقفة المملكة السعودية في هذا الظرف مع السودان، عبر المنظمات الخيرية والشركاء الموجودين بالبلاد، ممتدحاً موقف سفارة المملكة العربية السعودية بالخرطوم، وخاصة السفير الذي وقف بنفسه على تقديم وتوزيع المساعدات للمتضررين من السيول والأمطار.

وبشأن آلية توزيع المساعدات الإنسانية أوضح رئيس اللجنة أن غرفة الطوارئ المركزية التي تتكون من جميع الجهات ذات الصلة هي التي تقوم بتخصيص المساعدات الإنسانية للولايات المختلفة، حسب الأولويات الموجودة لديهم، كما يوجد شركاء من المانحين يشرفون على عمليات التوزيع.