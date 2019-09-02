المرشحون التونسيون يبدأون حملاتهم الرئاسية

بدأ المرشحون الرئاسيون التونسيون حملاتهم الانتخابية اليوم الاثنين لإنتخابات 15 سبتمبر على خلفية الاضطرابات الاقتصادية وإطلاق النار على المتشددين الذي أبرز التحديات التي تواجه الديمقراطية الوحيدة التي خرجت من الانتفاضات العربية عام 2011.

ومن بين الرجال والنساء البالغ عددهم 24 رجلًا الذين يترشحون للانتخابات رئيس الوزراء، وهو قطب إعلامي احتُجز الشهر الماضي للاشتباه في قيامه بتزوير ضرائب وغسل أموال، ومرشح من حزب إسلامي معتدل تم حظره قبل الثورة.

وتم استدعاء الانتخابات الرئاسية مبكرًا بسبب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في يوليو، وهو أول رئيس منتخب ديمقراطيًا بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرجل القوي المخضرم زين العابدين بن علي.

ويسيطر الرئيس على السياسة الخارجية والدفاعية، ويحكم إلى جانب رئيس وزراء يختاره البرلمان الذي يتمتع بسلطة على الشؤون الداخلية.

وسيواجه كل من ينتهي به الأمر قيادة البلاد تحدي الاقتصاد المتعثر والجهود المستمرة لسد عجز الدولة الكبير والدين العام.

قال رئيس الوزراء يوسف شهيد الأسبوع الماضي أن تونس لا تزال مهددة من قبل الجماعات المسلحة بما في ذلك تنظيم داعش بعد أربع سنوات من هجومين أسفر عن مقتل العشرات من السياح، مما ألحق أضرارًا بالغة بصناعة السياحة التونسية.

وأعلن التلفزيون الحكومي الاثنين عن مقتل قائد للشرطة وثلاثة من المتشددين الإسلاميين في عملية أمنية بالقرب من الحدود الجزائرية.

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وفي الوقت نفسه، ارتفعت البطالة من 12 ٪ قبل الانتفاضة إلى 15.2 ٪ الآن - ارتفاع إلى 30 ٪ في بعض المدن.

وعلى الرغم من استمرار اعتقاله، تم إبقاء رجل الأعمال نبيل قروي، الذي يملك محطة تلفزيون نسمة الخاصة، على القائمة النهائية للمرشحين التي أعلنتها اللجنة الانتخابية يوم السبت. يقول حزبه السياسي إن التهم ذات دوافع سياسية.

وبدأ العديد من المرشحين حملاتهم في منتصف الليل، وعندما بدأ موسم الانتخابات رسميًا، حيث التقى شهيد بمئات المؤيدين في منطقة كاباريا الفقيرة في العاصمة.

ومن بين المرشحين البارزين الآخرين الرئيس السابق منصف مرزوقي ورئيس الوزراء السابق مهدي جمعة ووزير الدفاع عبد الكريم زبيدي.

وأيضًا، عبد الفتاح مورو، نائب رئيس حزب النهضة، هو أول مرشح لحزب إسلامي معتدل يتولى رئاسة الدولة بعد عقود من القمع قبل عام 2011.

وقال مورو أثناء تعليقه على ملصقات الانتخابات في تونس "نريد أن ننجح من أجل تغيير حياة التونسيين للأفضل ولتعزيز المسار الديمقراطي".