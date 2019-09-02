وفد أممي إفريقي رفيع يزور الخرطوم أكتوبر المقبل

كشف موقع “أخبار الأمم المتحدة” عن زيارة مرتقبة لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جون بيير لاكروا، ومفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، إلى السودان أوائل أكتوبر المقبل.

وكان مجلس الأمن الدولي قد إستمع الإسبوع الماضي إلى إحاطة من جون بيير لاكروا وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام حول ولاية بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المختلطة في دارفور (يوناميد).