تعرف على فوائد العسل للجسم والوجه.. أبرزها أقنعة العسل للوجه

يعتبر العسل علاجًا طبيعًا لكثير من الأمراض، بالإضافة إلى إنه الخيار الأمثل لخصائي التغذية، إذا أنه يمكن استبداله بديصلا عن السكر الأبيض لإحتوائه على المحليات الطبيعية والفركتوز، والجلوكوز، بالإضافة إلى عناصر غذائية أخرى مثل المعادن، والفيتامينات، بالإضافة إلى عناصر غذائية مثل المعادن والفيتامينلت،

ويحتوي العسل على العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، فتحتوي ملعقة واحدة من العسل على 64 سعر حراري، بالإضافة إلى نسبةٍ عالية من الكربوهيدرات، والجلوكوز والفركتوز، وكميةٍ ضئيلةٍ من الفيتامينات والمعادن مثل الحديد، والكالسيوم، والفوسفات، وكلوريد الصوديوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، كما يعتبر العسل مصدرًا لمضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات.

وأصبح العسل له مكانًا عظيمًا في عالم الجمال والبشرة والشعر، فيمكنك إستخدامه في العديد من الأقنعة والوصفات الطبيعية، بديًلا عن المنتجات الكيميائية.

إليك بعضٍ من أقنعة العسل للوجه:-

قناع العسل والخيار

يساعد هذا القناع على التقليل من البقع الدّاكنة بالوجه وتوحيد لون البشرة، ويفضل القيام بهذا القناع مرتين باليوم للحصول على النتائج المطلوبة.

المكونات: ملعقتان كبيرتان من العسل. نصف خيارة مهروسة.

طريقة التحضير والاستعمال: تُمزج المكونات مع بعضها البعض بشكلٍ جيدٍ، ثم يوضع المزيج على الوجه، ثم يترك على الوجه لمدة 10-15 دقيقة، بعد ذلك يُشطف الوجه جيدًا بالماء البارد.

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قناع العسل والكركم والحليب:-

يساعد هذا القناع على ترطيب الوجه بكفاءةٍ؛ وذلك بسبب وجود الحليب، كما انّ الكركم يساعد على تفتيح الوجه، أمّا العسل فهو يعمل على تجديد البشرة التالفة وعلاجها، وينصح بتكرار عمل هذا القناع من 2-3 مرات أسبوعيًا للحصول على النتائج المرجوة.

المكونات: ملعقة صغيرة من العسل. ربع ملعقة من الكركم. ملعقة صغيرة من الحليب.

طريقة التحضير والاستعمال: تُمزج المكونات مع بعضها البعض بشكلٍ جيدٍ، ثم يوضع المزيج على الوجه ويترك لمدة 20 دقيقة، بعدها يُشطف الوجه جيدًا بالماء الفاتر ثم الماء البارد.

كما يحتوي العسل على فوائد عدة للجسم ومن أبرازها ومن أبرازها؛ إمداد الجسم بالطاقة، المساعدة في علاج السعال، التقليل من أعراض الحساسية، تعزيز الجهاز المناعي، المساعدة على الحصول على نوم هادئ ومريح.