ترامب يفرض رسوما إضافية على تأشيرات النيجيريين

فرضت الولايات المتحدة رسوما إضافية على النيجيريين الراغبين فى الحصول على تأشيرات الزيارة والسياحة للولايات المتحدة، تنفيذاً لقرار رئاسى تنفيذى صدر فى عام 2017 يقضى بالمعاملة بالمثل للدول التى ترفع رسوم تأشيراتها على مواطنى الولايات المتحدة.

وتقول السفارة الأمريكية لدى أبوجا إن أغلب النيجيريين المتقدمين للحصول على تأشيرات يسددون فى الوقت الراهن ما بين 160 و265 دولار رسوماً لتأشيرات زائر للولايات المتحدة.

ويقضى القرار، الذى بدأ سريانه اعتباراً من الخميس 29 أغسطس 2019، بفرض رسوم إضافية تتراوح ما بين 80 و303 دولارات أمريكية، وفقا لنوعية التأشيرة التى يطلبها النيجيريون لدخول الولايات المتحدة، وهى رسوم تُسدد بمجرد البدء فى إجراءات التأشيرة.

تعود فكرة فرض رسوم مرتفعة وأكثر صرامة إلى عام 2017 كجزء من أمر رئاسى تنفيذى سيئ السمعة أصدره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والذى أطلق عليه قرار"حظر المسلمين".