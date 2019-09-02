مظاهرات هونغ كونغ تحولت لأعمال عنف شديدة

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية جينغ شوان اليوم الإثنين، إن "الأحداث التي تشهدها هونغ كونغ تجاوزت بالكامل نطاق حرية المظاهرات، وتحولت لأعمال عنف شديدة".
وأضاف أن "المظاهرات الأخيرة تحدت حكم القانون والنظام الاجتماعي في هونغ كونغ، وتهدد سلامة المدنيين، وتهدد بقوة مبدأ دولة واحدة ونظامان".
وأوضح أن بكين تدعم الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام في حكمها وفقاً للقانون، وتدعم شرطة المدينة في جهودها لاستعادة النظام.
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