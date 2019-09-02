الطلاب الإندونيسيون يخترعون الزنجبيل للعثور على ضحايا الزلزال

ابتكر ثلاثة من طلاب الجامعات الإندونيسية جهازًا يستخدم إشارات عالية التردد للمساعدة في تحديد مكان الضحايا بعد وقوع كارثة طبيعية.

كاشف مدبلج لنقاط الوضعية المترابطة أو "Deoterions"، تُصدر الأداة إشارة ping بحركة بسيطة مثل التنفس الذي يمكن اكتشافه على بعد 10 كم (6.2 ميل).

وقال الطلاب إنه يمكن توصيل جهاز استقبال الإشارات بهاتف محمول أو كمبيوتر محمول، ويعمل مع تطبيق متاح على كل من أنظمة "الأبل"، و"أندوريد".

وقال "ساتريو ويريداتا" البالغ 23 عامًا، وهو أحد الطلاب: "أن الإختراع مستوحى من زلزال بلغت قوته 7.6 درجة في مسقط رأسه في بادانج في جزيرة سومطرة قبل عقد من الزمن، حيث فقد صديقًا ومعلمًا، وأصيبت والدته.

وأضاف: "يمكن أن يحدث أي شيء إذا تم دفن الشخص لفترة طويلة. وقال بوير: "ربما يجب بتر ساق أو يد الضحية أو قد تنفد من الأكسجين"، مشددًا على السباق مع الزمن للعثور على من دفنوا بعد الزلزال.

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وحصل الطلاب الثلاثة من جامعة براويجا على براءة اختراع لنموذجهم الأولي، والذي يكلف 7 دولارات، ولكنهم قالوا إنهم أرادوا إتقان الجهاز قبل أن يفكروا في إتاحته للجمهور.

وقال "علي غفران مكتي" المسؤول الكبير بوزارة التعليم: "إنه اختراع لا يصدق"، مضيفًا أن الحكومة ستقدم منحة لتطويرها.

جدير بالذكر أن إندونيسيا تقع على ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ، وكثيرا ما تتعرض إندونيسيا للزلازل، وتكون قوية في بعض الأحيان بما يكفي لهدم المباني.

وكان أكثرها تدميرًا في التاريخ الحديث في ديسمبر 2004، عندما تسبب زلزال بلغت قوته 9.5 درجة في حدوث تسونامي هائل أسفر عن مقتل نحو 226000 شخص على طول سواحل المحيط الهندي، بما في ذلك أكثر من 126000 في إندونيسيا.