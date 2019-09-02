ترحيل متفلتي احداث بورتسودان الى سجون دارفور…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد والي البحر الأحمر الجديد اللواء حافظ التاج تورط نظاميين في أحداث بورتسودان الأخيرة، إلا أنه أكد أنه محدود، بينما جزم بإخضاع المتورطين لمحاكم عسكرية طالت حتى المتغيبين عن العمل إبان الأحداث، بغض النظر عن عدم مشاركتهم في الأحداث. وذكر الوالي في حوار له مع صحيفة الانتباهة الصادرة صباح اليوم أن المتفلتين الذين تم إلقاء القبض عليهم في الأحداث رحلوا إلى سجون دارفور لضيق المواعين وعوامل كثيرة أخرى، وتوقع اللواء حافظ أن تعود الأوضاع لطبيعتها خلال أسبوع، وأشار إلى تلقيه تفويضاً من القبيلتين، وأوضح أن القبيلتين أعلنتا التبرؤ من كل متمرد على أوامر القبيلة أو القانون.