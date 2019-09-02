تطور خطير.. عبدالله بن زايد بعث برسالة تهديد صريحة لـ”محمد بن راشد”… هذا نصها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف حساب شهير بتسريباته على موقع التواصل تويتر، مفاجأة خطيرة عن تغريدة وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد الأخيرة، والتي علق فيها على رسائل حاكم دبي محمد بن راشد واستيائه من المغردين الذين وصفهم بأنهم أساؤوا للإمارات في إشارة لحمد المزروعي وضاحي خلفان.

حساب “بدون ظل” والذي يعرف نفسه على أنه ـ ضابط بجهاز الأمن الإماراتي ـ زعم في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) حيث يتابعه أكثر من 230 ألف شخص، أن تغريدة الشيخ عبدالله بن زايد ، على رسالة الشيخ محمد بن راشد تأتي على خلفية كلمته حين قال “لن نسامح” وتابع موضحا:”رسالة تهديد للشيخ محمد بن راشد، من أنت حتى تهدد حمد المزروعي وغيرهم من الموالين لامارة ابوظبي.”

وأثارت الرسائل الست التي وجّهها حاكم إمارة دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة بداية “الموسم الجديد”، جدلاً وتفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم أن النبرة الوعظية تحكم الرسائل، إلا أن إحداها أثارت ردود فعل كثيرة.

والمقصود هنا، الرسالة الثانية التي وبّخ فيها بن راشد، مغرّدين إماراتيين، وكشفت عن تخبّط في البيت الداخلي الإماراتي، تحديداً في التعاطي مع الملفات الخارجية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما حكمت البذاءة والأخبار الكاذبة اللهجة الإلكترونية لأبرز مغردي البلاد.