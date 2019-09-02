سوبر كورة .. محمد صلاح يحقق أفضل انطلاقة تهديفية مع ليفربول بالدوري الإنجليزى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حقق محمد صلاح، نجم منتخب مصر، أفضل انطلاقة تهديفية مع ليفربول فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” منذ انضمامه لصفوف “الريدز” خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الإيطالي. ونجح محمد صلاح فى تسجيل 3 أهداف خلال 4 مباريات خاضها ليفربول بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” قبل بداية فترة التوقف الدولية. وسجل محمد صلاح هدفاً فى شباك نورويتش سيتي بالجولة الأولى، فيما أحرز “هدفين” أمام أرسنال بالجولة الثالثة.

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