غرب دارفور: نجاح الموسم الزراعي واقتراب مرحلة الحصاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكدت ولاية غرب دارفور أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها الولاية ساعدت على نجاح الموسم الزراعي، كاشفة عن زراعة (3) ملايين ومائتي ألف فدان من المحاصيل المختلفة خلال الموسم الحالي.

وأكد والي الولاية المكلف اللواء ركن عبد الخالق بدوي محمود في تصريح لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) نجاح الموسم الزراعي واقتراب مرحلة الحصاد بفضل الدور الذي تقوم به وزارة الزراعة والتي عملت على التنسيق مع اللجان التي تم تشكيلها إلى جانب تأمين القوات النظامية المختلفة للمناطق المزروعة.

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