بنك الثروة الحيوانية يقفز برأسماله الى 500 مليون جنيه

الخليج 365 :

أجازت الجمعية العمومية لبنك الثروة الحيوانية فى إجتماعها الماضي توصية مجلس الإدارة برفع رأس مال البنك الى خمسمائة مليون جنيه.

وقال المدير العام للبنك والذى أشاد بقرار الجمعية العمومية إن ذلك يضع البنك فى طليعة المصارف العاملة فى السودان كما يمكنه من تنفيذ مشاريعه كافة ذات الصلة بتطوير قطاع الثروة الحيوانية من حيث المزارع والحظائر والتصنيع بما يحقق الإضافة النوعية لصادر الثروة الحيوانية بالبلاد .

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وكان إجتماع الجمعية العمومية لبنك الثروة الحيوانية الذى إنعقد مساء السبت الماضى فى دورته التاسعة عشر بدار اتحاد المصارف وسط حضور كبير للمساهمين في بنك الثروة الحيوانية قد أجاز تقرير مجلس الإدارة بالإجماع.

وقد ترأست الجمعية العمومية مندوبة بنك السودان سمية عامر عثمان مدير عام الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي بالبنك المركزى والتى أثنت على أداء البنك، وأشادت بوعى المساهمين وحرصهم على دعم البنك وتطويره كما اشادت بالعاملين ببنك الثروة الحيوانية وتفانيهم فى تحقيق أهداف البنك.

وخاطب الجمعية العمومية كذلك دكتور عوض بابكر محمود المدير العام لبنك الثروة الحيوانية منوها للتطور المضطرد فى اداء البنك مشيدًا بتفانى العاملين والتزامهم بموجهات وضوابط العمل المصرفى.