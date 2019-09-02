لا تبحث عن مبررات يامولانا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فضيحة كبرى سجلها الفاسد المعزول عمر البشير وهو يقر بعضمة لسانه امام المحكمة فى الجلسة الاخيرة بأنه لم يودع المال الذى ضبط فى حوزته فى البنك المركزى ولم يلتزم بالقانون فى مسالة التعامل بالنقد الاجنبى خاصة وهو يعترف انه كان يبدل الدولار بالجنيه – كما يفعل تجار السوق الموازى – خارج الاطار الرسمى والى غير ذلك من اقوال لايمكن ان يقبلها شخص يحترم نفسه كقوله ان الامير محمد بن سلمان كان يريد كذا واننا استجبنا لطلبه ونفذنا رغبته حتى لاتتضرر العلاقات بين البلدين بحسب البشير الذى يعلم يقينا انه بفعله هذا يخالف القانون وينتهك المحظور ، وهذه الافادات التى صدرت من البشير امام المحمكمة وشاهدها الناس بوضوح شكلت حرجا بالغا لهيئة الدفاع عن المجرم وخاصة رئيس الهيئة مولانا احمد ابراهيم الطاهر الذى جاء بالعجب العجاب وهو يحاول التبرير لتصرفات واقوال رئيسه المعزول التى ادرك انها حتما ستقوده للسجن كاقل عقوبة يمكن ان ينالها لذا ترى مولانا الطاهر وفى سبيل التخفيف من وطأة تصريحات رئيسه يقول مايقول من قول ليس بالسليم اذ بلع مولانا احمد ابراهيم كلامه السابق وهو يقف مزهوا امام الاعلاميين ليقول لهم بعد اولى الجلسات لمحاكمة الفاسد قال الطاهر يومها ان التهم ضعيفة وسيثبت انها باطلة وسيخرج البشير بريئا مرفوع الراس – كما قال الطاهر – وهو كلام ليس فقط لم يقبله الناس وانما سخروا من القائل به واعتبروه ليس الا كلاما مردودا عليه ، ويومها هاجم الطاهر بعض الاعلاميين بانهم يخوضون حربا ضد البشير لتشويه صورته والكذب عليه ولكن مولانا الطاهر نفسه تعرض لخيبة امل كبيرة وهو يسمع رئيسه الفاسد يقول كلاما مخجلا ولايمكن لشخص يحترم نفسه القبول به مما دفعه للتفكير فى طريقة ربما قبل بها الناس كمبرر لموقف البشير المشين .

لنقرا معا الكلام المنسوب لمولانا احمد ابراهيم الطاهر (بحسب بعض الناشطين ).

كتب احدهم يقول :

احمد ابراهيم الطاهر رئيس هيئة الدفاع عن المجرم عمر البشير يقول :

ان موكله في السنين الأخيرة من حكمه كان يعاني من ضعف في الذاكرة وعدم التركيز ولدينا تقرير طبي يؤكد انه يعاني أيضا من الاضطراب النفسي منذ عام ٢٠١٧م .

ما هذا القول يا مولانا ؟ اليس معيبا ان تقول مثل هذا القول يامولانا