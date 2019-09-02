المستشفى التركي يغلق ابوابه كلياً وبجميع اقسام العمل….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أغلق المستشفى التركي التعليمي بالكلاكلة “أكبر مَرفق صحي بمحلية جبل أولياء”، أبوابه كلياً، وتوقّف العمل بجميع أقسام المستشفى بسبب تواصُل إضراب الكوادر الصحية والعاملين لليوم الثامن، وتَوقّفت أقسام الحوادث والأطفال والنساء والتوليد والباطنية والطوارئ والحالات الحرجة عن استقبال الحالات.

وقد رصدت صحيفة الصيحة الصادر صباح اليوم خُلوِّ المستشفى تماماً من العاملين والإدارة، وأوضح عُمّال الحراسة بالبوابة أنّ العمل بالمستشفى مُتوقِّفٌ كلياً لعدم مُزاولة الكوادر الصحية والعاملين لمهامهم بسبب تواصُل الإضراب، وأضافوا بأنّ المطالب تتمثل في تحسين بيئة العمل وشُرُوط الخدمة.

وواجه سُكّان الكلاكلات صُعُوبات في تلقي خدمات العلاج بسبب إغلاق المستشفى التركي، وتوقُّف العمل كلياً بجميع الأقسام. المادة السابقة نبيه بري يفشل خطة العدو لطعن المقاومة .. بقلم محمد عبد الله المقالة القادمة غوتيريش يدعو إلى ضبط النفس ووقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

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