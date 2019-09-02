الميرغني: تفاهمات لجمع شمل المجموعات الاتحادية في كيان جامع..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل جعفر الميرغني، عن تفاهُمات مع المجموعات الاتحادية من أجل وُحدة الاتحاديين في كَيانٍ جَامعٍ.

وقال الميرغني بحسب (أس. أم. سي) أمس، إنّ جمع الاتحاديين في كيانٍ واحدٍ يُعد أولوية قُصوى، ونوّه إلى أنّ المرحلة المُقبلة ستشهد تَوَاصُلاً مُستمراً في هذا الصدد، وأوضح أنّ البلاد تدخل مرحلة جديدة تتطلّب وحدة الاتحاديين.

وبشأن تحقيق السلام، كشف الميرغني عن اتّصالات مع الحركات المُسلّحة لمُعالجة أصل المُشكلة من جذورها وعدم العودة إلى مربع الحرب مرّةً أخرى وتحقيق المُصالحة الوطنية الشاملة.