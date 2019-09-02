- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل جعفر الميرغني، عن تفاهُمات مع المجموعات الاتحادية من أجل وُحدة الاتحاديين في كَيانٍ جَامعٍ.
وقال الميرغني بحسب (أس. أم. سي) أمس، إنّ جمع الاتحاديين في كيانٍ واحدٍ يُعد أولوية قُصوى، ونوّه إلى أنّ المرحلة المُقبلة ستشهد تَوَاصُلاً مُستمراً في هذا الصدد، وأوضح أنّ البلاد تدخل مرحلة جديدة تتطلّب وحدة الاتحاديين.
وبشأن تحقيق السلام، كشف الميرغني عن اتّصالات مع الحركات المُسلّحة لمُعالجة أصل المُشكلة من جذورها وعدم العودة إلى مربع الحرب مرّةً أخرى وتحقيق المُصالحة الوطنية الشاملة.
كانت هذه تفاصيل خبر الميرغني: تفاهمات لجمع شمل المجموعات الاتحادية في كيان جامع.. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.