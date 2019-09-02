دخول 72 عربة سُيّاح إلى “جبل مرة” بعد “15” عاماً من الانقطاع

وصلت “72” عربة سُيّاح أجانب وسودانيون إلى جبل مرة بإقليم دارفور بعد “15” عاماً من العزلة بسبب الحرب في دارفور، فيما وجه نائب رئيس المجلس السيادي وقائد عام قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي لجنة سلام جبل مرة باستكمال مسيرة السلام في جبل مرة وولايات دارفور.

وطالب حميدتي في اجتماع بالعاصمة الخرطوم مع قادة “6” فصائل انشقت من حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور وقعت مؤخراً على السلام” طالبها بتنمية المنطقة والاهتمام بالسياحة في وقت كشف فيه منسق قوات الدعم السريع بجبل مرة ومهندس اتفاقيات السلام مع الحركات المنشقة من عبد الواحد نور، عامر يوسف عن رغبة “7” فصائل أخرى تابعة لعبد الواحد محمد نور للإنضمام إلى خيار السلام.

وأكد يوسف في تصريحات أمس أعقبت لقاء الفصائل الستة بنائب رئيس المجلس السيادي أن أهالي جبل مرة الآن لديهم رغبة جامحة في تحقيق السلام.

وكشف عامر عن استقبال مناطق “مرتجلو، وقلول شرق ولاقي والاستراحة” بجبل مرة لـ “72”عربة تحمل سياح أجانب وسودانيين بعد سنوات طويلة الاأمر الذى يؤكد استقرار المناطق التابعة لجبل مرة ، وأشار إلى أن حميدتي شدد في القاء مع الفصائل الستة على ضرورة أن يكون جبل مرة جاذبة سياحياً.

وقطع يوسف بتعهد نائب رئيس المجلس السيادي بإنزال جميع بنود الاتفاق مع الفصائل الستة علي أرض الواقع بجانب التنمية وتوفير الخدمات وبناء الطرق.

الجريدة