بعد وصول الطائرات الكويتية… جسر جوي سعودي ينطلق بصورة عاجلة الى السودان

لم يمر سوى يوم واحد على وصول الطائرات الكويتية، حتى أصدرت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 2 سبتمبر/أيلول، قرارا بإرسال جسر جوي بصورة عاجلة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” بيانا جول انطلاق طائرتين بصورة عاجلة، كأولى طلائع الجسر الجوي السعودي، الذي قرر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تسييره إلى السودان.

وستحمل الطائرات السعودية، مواد إيوائية وطبية إلى السودان، تمهيدا لنقلها إلى المناطق المتضررة من السيول.

كما أعلنت المملكة أن الطائرات السعودية سيرافقها فريق متخصص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة في تصريح صحفي، إن “الجسر الإغاثي الذي انطلق اليوم يأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتقديم الإغاثة العاجلة للأشقاء السودانيين الذين تعرضت بلادهم بعد دخول موسم الأمطار إلى سيول كبيرة تسببت في سقوط أبنيه وقطع للطرق وزيادة في منسوب مياه النيل وتكوم برك من المياه الراكدة، ما نتج عنها تكاثر الأوبئة والحشرات وتسببت في أمراض مصاحبة مثل انتشار مرض الملاريا”.

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وقال الربيعة: “سيتم تقديم المساعدات الإغاثية للمناطق المتضررة في ولاية الخرطوم وولاية النيل الأبيض وولاية نهر النيل، وتشمل ألف خيمة، و 6 آلاف بطانية، وألفي بساط، فضلا عن تقديم أجهزة رش مزودة بالمبيدات اللازمة لمنع انتقال الأوبئة والأمراض ومواد ومحاليل طبية تزن 5 أطنان، إضافة إلى توزيع 1500 سلة غذائية للمحتاجين، تزن 111 طنا”.

وأكد رئيس المركز أن يقوم به الملك سلمان يؤكد الحرص على الشعب السوداني، الذي يكن له العاهل السعودي كل تقدير واحترام.

وبين أن هذه المساعدات تبرز الدور المحوري للمملكة على مستوى العالم في تقديم المساعدات للمحتاجين، أينما كانوا بكل حيادية، سائلا المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين في خدمة الإنسانية وأن يجزي مملكة الإنسانية خير الجزاء، ويرفع عن الأشقاء السودانيين هذه الجائحة.