حالات إسهال وحميات وسط الأطفال في أمدرمان

شهدت مناطق شمال أمدرمان خاصة الاسكانات والأحياء الطرفية حالات إسهال وحميات وغثيان وسط الأطفال تحت سن 13 سنة ، حيث سجلت بعض الحارات خاصة الحارات التي تقع شمال وشمال غرب صابرين الحارة 61 و75 والحارة 54 اصابات متفاوتة ، حيث لم يجد المواطنون تفسيرا للحالات التي بدأت تتزايد ، وقال الزميل الصحفي الطاهر ابوجوهرة لـ(الجريدة) الذي يسكن الحارة 61 أن هناك حالات هنا وهناك من الإسهال والاستفراغ المصحوبان بالحمى ظهرت وسط الأطفال من بينهم ابنته وأطفال آخرين ، مؤكداً أن صديقه الذي يسكن الحارة 75 تعرض ابنه لنفس الحالة من المرض بينما سجلت حالات في قرى الفتح ، وأضاف أبوجوهرة من الصعب إيجاد أرقام دقيقة للحالات ، معللاً بأن المواطنين درجوا أن يذهبوا الي الصيدليات ويشتروا الأدوية مباشرة دون الذهاب للمستشفى لمقابلة الطبيب اختصارا للتكلفة.

من جهة أخرى تشهد المناطق المذكورة وجزء كبير من إحياء العاصمة خاصة الطرفية حالات انتشار كثيف للبعوض ليلاً والذباب نهاراً الشيء الذي يمكن ان يكون سبباً وراء ظاهرة الحميات والاسهالات.