حميدتي: خلايا نائمة تخطط بقوة لإفشال حكومة السودان الانتقالية

“لا نجاح من دون أعداء” عبارة تصدرت رسالة تحذيرية وجهها محمد حمدان دقلو “حميدتي” قائد قوات الدعم السريع وعضو مجلس السيادة في السودان، إذ حذر فيها من وجود خلايا نائمة تخطط بقوة لإفشال الحكومة الانتقالية الجديدة، في البلاد، إذ قال دقلو، في لقاء مع جنود الدعم السريع في قاعدة بالخرطوم، إن السودان تجاوز مرحلة مهمة في تاريخه، لافتا إلى أن البلاد مرت بظروف كان يمكن أن تنجرف فيها في أي لحظة، مشيدا بحكمة الشعب السوداني والقوات التي أخرجت البلاد من عنق الزجاجة.

وأوضح حميدتي، أن “حكمة الشعب والقوات أخرجتنا من عنق الزجاجة، لكن لا نجاح من دون أعداء”، لافتا إلى أن “هناك من يراهن على فشل الحكومة، ولا يهمه البلد ولا المصلحة العامة ولا الشعب، فلابد أن نكون لهم بالمرصاد”.

وقال عضو المجلس السيادي، أن “الاستقرار في السودان لا يُرضي بعض الجهات، لذلك يجب العمل من أجل الحفاظ على البلاد”، مشيدا بدور القوات النظامية في حفظ الاستقرار.

ولا تزال عملية المشاورات حول التشكيل الحكومي في السودان جارية، وسط حالة من الغموض والتكتم على الأسماء المرشحة للحكومة المرتقبة، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها من قبل رئيس الحكومة الدكتور عبد الله حمدوك خلال الساعات المقبلة.