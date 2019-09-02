قوى التغيير تأسف للاعتداء على قياداتها بـ«الفاشر»

أعربت قوى “الحرية والتغيير” بالسودان، الأحد، عن أسفها إزاء الاعتداء على قياداتها بمدينة الفاشر غربي البلاد، أثناء ندوة جماهيرية.

وقالت في بيانٍ لها: “تتأسف لجنة العمل الميداني عما حدث مساء (الأحد) في مدينة الفاشر بعد الربكة التي حدثت في المنصة والاعتداء الذي تم على بعض قيادات قوى الحرية والتغيير”.

وأضافت: “نحن إذ نعتذر لمواطني مدينة الفاشر وكل مواطني إقليم دارفور عن إلغاء الندوة الجماهيرية، نؤكد بأن هذا السلوك الفردي لا يمثل مواطني الفاشر الذين استقبلونا بكرمهم وحسن ضيافتهم”.

وسبق أن كشف شهود عيان بأنَّ القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد ناجي الأصم، غادر بصعوبة المنصة الرئيسية للندوة بعد محاولة الاعتداء عليه.

وتعتبر الجماهير في دارفور، معقل الحركات المسلحة، أنّ ما يجري في الخرطوم من تشكيل لمؤسسات الفترة الانتقالية، فيه “خلل كبير” ولم يُستفد من تجارب الماضي.