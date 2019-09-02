تجمع العاملين بشركة سكر كنانة يطالب بإعادة المفصولين تعسفياً

الخرطوم : فدوى خزرجي

شدد تجمع العاملين بشركة سكر كنانة على ضرورة إعادة المفصولين تعسفياً للخدمة وفقاً للقانون، بالإضافة الى حل الهيئة الفرعية للنقابة وجميع وحداتها ومحاسبتها، التي قالوا إنها لا تمثل العاملين بأي حال من الاحوال على حد تعبيرهم.ودعا إلى تشكيل النقابة لاحقاً وفقا لأسس تشكيل النقابات والإتحادات المتعارف عليها، إلى جانب ان يكون تكوينها تكوينا حقيقياً من جميع العاملين والتعويض عن الحقوق التي جمدت منذ العام 2008م بالادارة السابقة التي كان على رأسها العضو المنتدب السابق محمد المرضي التجاني، وشدد على ضرورة اعادة النظر في تقييد حركة السيارات لمدن ربك وكوستي.وطالب التجمع في مذكرة مطلبية تحصلت (الجريدة) على نسخة منها أمس، بمراعاة الجوانب القانونية المتسلسلة والإنسانية في تطبيق القوانين في محاسبة العاملين وحساب الأجر الإضافي والعطلات الرسمية وفقاً لقانون العمل، مع مراعاة قيمتها نقداً أو عطلة موازية لها، بحيث لا تؤثر على العامل ولا الشركة وسير العمل المعتاد، كما طالب بإعادة علاوة بدل اللبس والعلاوات الأخرى التي تم تعطيلها منذ العام 2008م، ودعا الى إعادة النظر في خصم بند الزكاة من المرتب الشهري للعاملين، وطالبت المذكرة بإعادة تأهيل الخدمات الصحية في الموقع مع توفير الادوية وعدم تحديد عمر الابناء في العلاج مع ذويهم.