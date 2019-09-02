تجمع المهنيين يكشف حقيقة السكرين شوت بشأن ملابسات ترشيح التعايشي

نفى الناطق باسم تجمع المهنيين د.أمجد فريد مضمون (الاسكرين شوت) الذي انتشر في الوسائط والمتعلق بملابسات ترشيح الاستاذ محمد حسن التعايشي ، وقال فريد في صفحته على (الفيس بوك): هذا السكرين شوت غير صحيح ومزور (بالدرب عديل) وأضاف: هذه ليست لغتي في الكلام ولا أساليبي في العمل ويشهد على ذلك من يزاملني في مجلس التجمع.

وزاد: المعلومات والايحاءات التي وردت في (السكرين شوت) والتي تحاول الاشارة الي مواقف سياسية معينة هي خاطئة تماما بل ومعكوسة اذا اراد احد تقييمها والحكم عليها بل الكلام الوارد في (السكرين شوت) ذو غرض سياسي غير شريف.

ووصف فريد محاولات اغتيال الشخصية المتكررة وتزوير مواقف الناس للدفع بهم خارج دوائر العمل العام هو امر غير شريف وغير اخلاقي ولا يتناسب مع ثورة عظيمة كالتي قام بها شعب السودان، وشدد بأن محاولة الزج بالتجمع في معارك استقطاب سياسي او التمترس داخله بناء على مواقف ومعارس سياسية اخرى يتناقض مع الشعار الاساسي للحركة للنقابية السودانية المبني على استقلاليتها وديمقراطيتها.

وتداولت الوسائط رسائل زعم نشطاء انها منقولة من هاتف القيادي بتجمع المهنيين د.محمد ناجي الأصم الذي سرق في عقد قرآن … … المالية: لا إتجاه لشراء عربات دستورية