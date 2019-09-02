تسريبات التشكيلة النهائية لمجلس وزراء حكومة “حمدوك”

أفادت مصادر خاصة متطابقة تشكيلة مجلس الوزراء للحكومة الانتقالية، برئاسة د. عبدالله حمدوك، والتي جاءت كالآتي بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”.

١/ الخارجية – أسماء محمد عبد الله – اختيار حمدوك

٢/ المالية – د. ابراهيم البدوى

٣/ الصحة – د. اكرم التوم

٤/ التعليم العام : محمد الامين التوم

٥/ الصناعة – طارق عبد السلام ابو العلا – مرشح من تجمع المهندسين

٦/ الطاقة والتعدين – عادل على ابراهيم

٧/ الرى : ياسر عباس النو

٨/ الزراعة : عيسى عثمان شريف – من حمدوك

٩/ الثروة الحيوانية – خديجه محمد خير – حمدوك

١٠/ مجلس الوزراء – السفير عمر منيس – كان ضمن مرشحي الخارجية وحوله حمدوك

١١/ البنى التحتية – هاشم الطاهر شيخ طه – حمدوك موازنه شرق السودان والكفاءة

١٢/ العمل والشئون الاجتماعية – لينا الشيخ محجوب

١٣/ العدل- د. محمد عبد السلام

١٤/ الشباب والرياضة – ولاء عصام البوشى

١٥/ التعليم العالى – د. انتصار صغيرون

١٦/ الثقافة والاعلام – فيصل محمد صالح

١٧/ الحكم الاتحادى – عمر على جماع – مرشح لحمدوك من الاداريين

١٨/ الشئون الدينية – الزين مفرح

وزارات تحتاج لوزراء دوله حسب رؤية حمدوك

الخارجية، الصناعة والتعدين، الثقافة والاعلام، الشباب والرياضة، البنى التحتية والاتصالات.

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وكان رئيس الوزراء د. عبدالله آدم حمدوك، قد أكد تمسكه بالمعايير الصارِمة الموضوعة لاختيار وزراء الحكومة ، وذلك من أجل التأسيس لعمل فعّال، يقود البلاد الي بر الآمان.

وجدد رئيس الوزراء في تعميم صحفي صادر من مكتبه يوم (السبت)، رفضه القاطع لأي محاولة للتدخل أو التأثير، في مجريات اختيار الوزراء من قبل أي جِهة كانت، مؤكداً أنه ملتزم بعهده الذي قطعه وخطته التي سيسير بها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)