"The Best": القائمة النهائية لأفضل مدرب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منذ قليل عن أفضل مدرب في عام 2019 و القوائم النهائية لجائزة الأفضل في العالم The Best.
وتحدد يوم يوم الإثنين 23 سبتمبر، سيقوم الفيفا بتوزيع جوائز الأفضل The Best في ملعب سان سيرو بميلانو الإيطالية.
وجاءت القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل مدرب هذا العام The Best كالتالي:
-الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول
-الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي
-الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام
ويأتي هذا بناءً على التصويت الذي جرى في الفترة الماضية بمشاركة قادة ومدربي المنتخبات المختلفة من كل أنحاء العالم وعدد من الإعلاميين المختارين من قبل الفيفا وكذلك تصويت الجماهير.
وتضم القائمة النهائية للمرشحين في كل جائزة أبرز ثلاثة أسماء طبقا لهذا التصويت.
يُذكر أن الكراوتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني حصد جائزة الفيفا The Best لأفضل لاعب في العام الماضي، بينما فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بنسختي 2016 و2017.
وضمت القائمة الأولية للفوز بجائزة أفضل لاعبة فى العالم، كلاً من، لوسي برونز- جولي إرتز- كارولين هانسن - أدا هيجربيرج - أماندين هنري- سام كير- روز لافيل- فيفيان ميديما - أليكس مورجان - ميجان رابينو - ويندي رينار - إيلين وايت.
في حين ضمت القائمة الأولية للمرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب فى العالم كلاً من: جمال بلماضى (منتخب الجزائر) - ديدييه ديشامب (منتخب فرنسا)- مارسيلو جاياردو (ريفربليت الأرجنتينى) - ريكاردو جاريكا (منتخب بيرو) - بيب جوارديولا (مانشستر سيتى) - يورجن كلوب (ليفربول) - ماوريسيو بوتشيتينو (توتنهام) - فرناندو سانتوس (منتخب البرتغال) - إيريك تين هاج (أياكس الهولندى)- تيتى (منتخب البرازيل).
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