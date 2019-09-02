"The Best": محمد صلاح خارج منافسة الأفضل في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، المرشحين لجوائز "The Best"، وقائمة أفضل 3 لاعبين، للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام.

وتحدد يوم يوم الإثنين 23 سبتمبر، سيقوم الفيفا بتوزيع جوائز الأفضل "The Best"في ملعب سان سيرو بميلانو الإيطالية.

وجاءت القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب وجائزة "The Best" هذا العام كالتالي:

الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول

البرتغالي كريستيان رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي

الإسباني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني

ويأتي هذا بناءً على التصويت الذي جرى في الفترة الماضية بمشاركة قادة ومدربي المنتخبات المختلفة من كل أنحاء العالم وعدد من الإعلاميين المختارين من قبل الفيفا وكذلك تصويت الجماهير.

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وتضم القائمة النهائية للمرشحين في كل جائزة أبرز ثلاثة أسماء طبقا لهذا التصويت.

يُذكر أن الكراوتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني حصد جائزة الفيفا "The Best" لأفضل لاعب في العام الماضي، بينما فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بنسختي 2016 و2017.