إيكاردي في باريس سان جيرمان للخضوع للكشف الطبي

وقد أوضح له المهاجم أنه ليس مطلوبًا في ميلانو لكنه ينتظر في الصيف على أمل أن يتمكن من تغيير قرار النادي.
وأن إيكاردي موجود بالفعل في باريس للخضوع لطبه الطبي مع أبطال الدوري الفرنسي قبل إكمال إعارته لمدة موسم، وفقاً لما ذكرته صحيفة " Sport Italy" أن النادي الباريسي ستحتفظ بخيار شراء بقيمة 70 مليون يورو للتوقيع عليه قبل 2020/21 ، بينما يقترح أيضًا أن ايكاردي قد يجدد صفقته في إنتر.
تم تجريد إيكاردي من الموسم الماضي وشارك في عدد من المجالات مع زوجته وكيلة اعماله "واندا ايكاردي"علق عدد قليل قبل أيام كان "سيبقى 100 في المائة في إنتر"، لكن يبدو الأمر أقل احتمالًا الآن.
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